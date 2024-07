Anche PS5 ha ora una app ufficiale per vedere Paramount+ direttamente dalla console

Per vedere i contenuti è ovviamente necessario avere un abbonamento attivo, oppure crearne uno nuovo magari sfruttando il periodo di prova gratuita o possibili atre promozioni, in ogni caso con l'app sarà possibile visualizzare tutto direttamente dalla console.

Gli utenti italiani di PlayStation 5 possono scaricare l'app Paramount+ da PlayStation Store e inserire il proprio account dell' abbonamento per accedere al vasto catalogo della piattaforma di streaming video, che di recente ha aggiunto diverse serie di successo.

Anche PS5 , così come Xbox da un po' di tempo a questa parte, ha ora una sua app ufficiale per vedere Paramount+ direttamente dalla console, disponibile in queste ore per tutti gli utenti della console, utilizzabile ovviamente attraverso un abbonamento al servizio.

Altri contenuti multimediali per PS5

In precedenza, avevamo visto Xbox Game Pass Ultimate regalare 30 giorni di Paramount+ gratis per festeggiare la Stagione 2 di Halo, e cose del genere potrebbero emergere anche su PlayStation, attraverso occasioni simili.

Un'immagine promozionale di Paramount+

Nel frattempo, è comunque possibile installare l'app dedicata, sebbene al momento questa non risulti visibile sul lato web dello Store.

Tra le serie recenti di maggior successo di Paramount+ ricordiamo quella in otto episodi A Gentleman in Moscow, oltre alla serie original "Evil", particolarmente ben accolta dalla critica, e il film original Little Wing.

Inoltre, sono in arrivo diverse nuove serie originali su cui la piattaforma ha investito particolarmente, come il thriller di spionaggio politico The Agency con Michael Fassbender e Richard Gere, la serie Dexter: Original Sin, con Christian Slater, Patrick Dempsey e Patrick Gibson e Landman, co-creato da Taylor Sheridan, con un cast stellare che comprende Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm e Michael Peña. A questi si aggiungono i contenuti della library di Paramount che comprendono i titoli CBS, Nickelodeon e Comedy Central.