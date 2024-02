Xbox Game Pass Ultimate: 30 giorni di Paramount+ gratis per festeggiare la Stagione 2 di Halo

In occasione del lancio della seconda stagione della serie TV di Halo, Microsoft ha deciso di regalare 30 giorni di abbonamento al servizio di streaming Paramount+ tramite le Ricompense di Xbox Game Pass Ultimate. In questo modo dunque gli abbonati potranno guardare la serie TV con protagonista Master Chief e anche tutte le altre grandi produzioni disponibili nel catalogo di Paramount+ come Your Honor, 1923 e The Offer.

I membri abbonati a Ultimate idonei possono richiedere l'abbonamento di prova di 30 giorni attraverso le Ricompense della propria console Xbox, l'applicazione Xbox per PC Windows o l'app mobile di Xbox Game Pass per iOS e Android. Una volta richiesto questo bonus, verrete indirizzati al sito Paramount+ per attivare la prova.