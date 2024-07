I voti di Dungeons of Hinterberg sono positivi: premiato l'action GDR tra le Alpi per Xbox, PC e Game Pass

Come da tradizione, prima di passare in rassegna le valutazioni delle testate internazionali, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Dungeons of Hinterberg che abbiamo pubblicato stamani.

Dungeons of Hinterberg ha stuzzicato l'interesse di molti giocatori nel corso degli anni e al momento della verità ha mantenuto le aspettative, almeno stando alle recensioni della stampa internazionale che hanno premiato l'action GDR di Microbirds Games ambientato in una versione fantasy delle Alpi con voti generalmente positivi .

Tanti dungeon da esplorare per la perfetta vacanza estiva

Nel momento in cui scriviamo Dungeons of Hinterberg ha una media di 82 / 77 su Metacritic (PC / Xbox) e di 76 su OpenCritic, segno che il gioco è stato apprezzato generalmente da quasi tutte le testate.

Un combattimento di Dungeons of Hinterberg

Dungeons of Hinterberg è un action-RPG ambientato in una versione fantasy del nostro mondo, da oggi disponibile su PC, Xbox e Game Pass, dove andare a caccia di dungeon è considerata una vacanza perfetta. In questo contesto, vestiremo i panni di Luisa, un'avventuriera in cerca di emozioni forti, che si reca a Hinterberg, una versione fantasy delle Alpi. Durante l'avventura i giocatori potranno esplorare in lungo e largo montagne e foreste alla ricerca di dungeon nascosti e mostri da sconfiggere. Tra un dungeon e l'altro potrete visitare il borgo di Hinterberg e stringere amicizia con i PNG presenti per scoprire di più su questo mondo, ricevere nuove missioni e abilità.

Nella nostra recensione vi spieghiamo che i ritmi blandi e la struttura a fasi, nonché il clima spensierato che caratterizza l'avventura, lo rendono un gioco perfetto per il periodo estivo. Pur non spiccando per originalità quanto a sistema di combattimento ed enigmi, la creatura di Microbirds Games riesce a mantere sufficentemente vivo l'interesse per tutto il corso dell'avventura, grazie anche a un lato artistico intrigante e un sistema di amicizia con i personaggi secondari ben congegnato.