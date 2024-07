Nintendo annuncia uno stand di ricarica ufficiale per i Joy-Con di Nintendo Switch

Considerando che i controller si ricaricano rimanendo direttamente attaccati al corpo principale della console, effettivamente non si sente, con un uso normale, una grande necessità di un sistema di ricarica indipendente per i Joy-Con, ma un accessorio del genere ha sicuramente una sua utilità.

Si tratta di un oggetto che ha già alcune controparti non ufficiali prodotte da altre compagnie, ma stranamente non era mai stato lanciato da Nintendo stessa, che ha atteso 7 anni dopo l'uscita della console per presentare questo pratico accessorio, che consente di caricare i controller staccabili della console a parte.

Nintendo ha annunciato a sorpresa un nuovo stand di ricarica ufficiale per i Joy-Con di Nintendo Switch , che si chiama giustamente Nintendo Switch Joy-Con Charging Stand e ha una data di uscita fissata per il 17 ottobre 2024 in Europa.

Un oggetto utile, in strano ritardo

Può risultare particolarmente utile per ricaricare i Joy-Con aggiuntivi oltre alla coppia di base, cosa che può essere frequente nel caso in cui si sia soliti giocare in multiplayer offline in più di due giocatori.



Oppure, semplicemente, può essere utile per non dover ogni volta accedere alla console una volta posizionata nel dock, o per caricare controller speciali come quelli a tema NES e altri.

Insomma, una stazione di ricarica a parte può risultare utile in mote condizioni, semplicemente Nintendo non aveva valutato la produzione di un accessorio ufficiale simile come una priorità, evidentemente.

Il Nintendo Switch Joy-Con Charging Stand arriverà dunque il 17 ottobre, in attesa di conoscere il prezzo previsto dalle nostre parti, che ancora non è stato comunicato dalla casa di Kyoto.