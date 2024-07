Se i primi quattro episodi ci avevano fatto ben sperare, al netto di alcune perplessità sia tecniche che narrative, dobbiamo dire di aver concluso la visione della serie con l'amaro in bocca per un potenziale enorme, ma purtroppo largamente sprecato. Vi spieghiamo perché nella nostra recensione di Star Wars: The Acolyte - La seguace che inevitabilmente conterrà qualche spoiler sulla storia.

Sulla carta la nuova miniserie di Star Wars prometteva scintille: prima produzione televisiva ambientata nell' era dell'Alta Repubblica - un'epoca raccontata finora solo in romanzi e fumetti - avrebbe dovuto mostrarci le sfumature di grigio nell'Ordine dei Jedi che avrebbero portato al catastrofico ritorno dei Sith nella trilogia prequel. Un progetto ambizioso, costato 180 milioni di dollari e massacrato da folle di odiatori che ormai avvelenano da tempo i pozzi della famosa galassia lontana lontana, viziato dallo spietato confronto con la prima stagione di Andor che un annetto fa ha settato letteralmente nuovi standard qualitativi per le produzioni Lucasfilm.

Un'opera fuori fuoco

Il finale di stagione tutto sommato ha centrato il bersaglio, con un lungo episodio che ha risposto a diverse domande, ne ha sollevate di nuove e ha gettato le basi per una seconda stagione - che non si sa se si farà - tra un paio di cammei importantissimi. Ma bastano un Sith famoso, un Jedi ancora più famoso e un gran bel duello finale a salvare la serie dagli scivoloni del passato? La risposta ovviamente è no, ma l'ultimo episodio di The Acolyte ha sostanzialmente confermato le nostre impressioni, e cioè che la creatrice della serie Leslye Headland abbia costruito la storia intorno ai duelli col misterioso Sith, che sono indubbiamente la parte migliore di tutta la produzione, grazie anche a una coreografia degli scontri assolutamente stellare.

Il Sith interpretato da Manny Jacinto è uno dei personaggi più carismatici di Star Wars

Il problema è sorto nel momento in cui The Acolyte è stata descritta come un "thriller" o meglio ancora un "giallo con i Jedi", cosa che ci ha fatto immediatamente pensare all'ottimo volume a fumetti Sentiero di ombre, scritto da Daniel José Older per la linea dell'Alta Repubblica targata Marvel Comics. Ma per costruire un giallo non basta imbastire il mistero; bisogna saperlo anche strutturare nel corso di vari episodi, cosa che The Acolyte peraltro riesce a fare più che discretamente nella prima metà della stagione, costruendo un enigma a catena che incalza la curiosità dello spettatore, ma che in seguito viene artificialmente prolungato da interruzioni frustranti e rimandi continui che esasperano l'insoddisfacente risposta nel penultimo episodio.

E così la serie diventa uno Star Wars abbastanza classico, perdendo quel guizzo di originalità che aveva promesso per tuffarsi in una mitologia complicatissima, articolatasi in decenni di film, cartoon, fumetti e romanzi. L'idea era quella di usare questa storia per raccontarci il declino dei Jedi, le crepe nella loro granitica convinzione che avrebbero aiutato i Sith a rovesciare la galassia nella trilogia prequel, stabilendo perciò un collegamento tra l'Alta Repubblica e la Saga degli Skywalker.

Per fare tutto questo, però, serviva un cast all'altezza, e bisogna dire che in quanto a personaggi e colpi di scena gli scrittori di The Acolyte hanno preso delle decisioni molto rischiose, che meritano rispetto e che sicuramente annoveriamo tra gli aspetti migliori della serie. Il cast ha funzionato per la maggiore, grazie al contributo di attori del calibro di Lee Jung-jae (che interpreta il tormentato Maestro Sol) e Manny Jacinto (un villain di incredibile carisma) nei ruoli primari, ma anche di ottime prove secondarie come quelle di Dafne Keen (la Padawan Jecki) e le sempre affascinanti Carrie-Anne Moss (la Maestra Indara) e Jodie Turner-Smith (la strega Aniseya).

Ma se Jung-jae e Jacinto rubano letteralmente ogni scena, lo stesso non si può dire per Amandla Stenberg, che interpreta le due protagoniste gemelle Osha e Mae. La Stenberg in fondo non è male, anche se eccessivamente rigida, ma i suoi personaggi sono troppo asciutti per condurre una storia di cui sono elementi chiave, sia nel passato che nel presente. Si finisce per provare davvero poca empatia nei confronti della loro tragica sottotrama, che passa praticamente in sordina, mentre si vorrebbe scoprire di più sull'antagonista che vorrebbe fare di almeno una delle due La seguace che dà il titolo alla serie.