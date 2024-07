Il team di Like a Dragon svela quando presenterà il suo prossimo gioco, i fan resteranno “sorpresi”

Ryu Ga Gotoku Studio, lo storico team di Sega autore della serie Yakuza / Like a Dragon, svelerà tra pochi mesi il nuovo gioco a cui sta lavorando, lasciando intendere che i fan resteranno sorpresi dalla sua natura.

Durante una recente livestream, lo studio ha riferito che la presentazione in pompa magna del gioco avverrà in occasione del Tokyo Game Show 2024, in programma per il 26 - 29 settembre. Per il momento non ha aggiunto altri dettagli e dunque non è chiaro se si tratta di un nuovo Like a Dragon, di uno spin-off, di un nuovo Judgment o magari di un'IP inedita. Insomma, le opzioni non mancano.