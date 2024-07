Gli autori di Like a Dragon lanciano indizi sul prossimo capitolo: ci sorprenderà

Il prossimo capitolo di Like a Dragon ci sorprenderà: è questo il messaggio che traspare dalle dichiarazioni dei componenti del Ryu Ga Gotoku Studio durante l'evento Essence of Fandom, tenutosi nella cornice dell'Anime Expo.

Stando a diversi fan che hanno assistito alla scena, gli sviluppatori hanno detto: "Non possiamo rivelarvi che tipo di gioco sarà, ma una cosa è certa: rimarrete sorpresi", lasciando poi capire che si stavano appunto riferendo al prossimo episodio di Like a Dragon.

Parole che pesano parecchio, se consideriamo quanto accaduto con Yakuza: Like a Dragon, che ha di fatto rivoluzionato il franchise andando a sostituire i tradizionali combattimenti action con un sistema a turni in stile jRPG.

Per il momento il progetto è ancora completamente avvolto dal mistero, ma le strategie di SEGA in merito alle uscite annuali fanno pensare a un reveal già nelle prossime settimane per un lancio destinato ad avvenire entro la fine dell'anno.