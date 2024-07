John Cena ha annunciato il suo ritiro dal mondo del wrestling, WrestleMania 2025 sarà l'ultima

Alcune ore fa John Cena ha annunciato il suo ritiro dal mondo del wrestling: l'ormai ex volto della WWE si concederà un'ultima run per ringraziare i fan che lo hanno sostenuto, nel bene e nel male, concludendo la propria carriera entro la fine del 2025.

"Stasera sono qui ad annunciare ufficialmente il mio ritiro dalla WWE", ha detto Cena di fronte al pubblico del pay-per-view Money in the Bank. "Perché annunciarlo proprio ora? Perché siamo a Money in the Bank, il simbolo definitivo dell'opportunismo. E questo addio, be', non si conclude stasera, anzi è un'occasione pregna di opportunità."

"Raw farà la storia il prossimo anno, quando approderà nel catalogo di Netflix. Non ho mai fatto parte prima di questa cosa, è la prima volta e io ci sarò. Tuttavia, oltre a creare delle 'prime volte' faremo in modo di dar vita anche ad alcune indimenticabili 'ultime volte'."

"La Royal Rumble del 2025 sarà la mia ultima Royal Rumble. La Elimination Chamber del 2025 sarà la mia ultima Elimination Chamber. E stasera sono qui ad annunciare che la WrestleMania del 2025 che si terrà a Las Vegas sarà l'ultima WrestleMania in cui competerò."

"Tornando al discorso delle opportunità, vorrei cogliere quella che mi si presenta adesso per dirvi grazie", ha continuato Cena. "Grazie per avermi fatto giocare nella casa che avete costruito per tanti anni. Grazie per la vostra voce, perché è sempre stata alta, e per la vostra onestà, perché è sempre stata brutalmente sincera."