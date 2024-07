Nintendo Switch 2 sarà meno potente di Steam Deck, secondo un rumor

Stando agli ultimi rumor, Nintendo Switch 2 sarà meno potente di Steam Deck: la nuova console Nintendo riuscirà a raggiungere frame rate inferiori rispetto all'handheld prodotto da Valve, pur offrendo magari una risoluzione più alta.

Switch 2 sarebbe infatti stata disegnata per funzionare in modalità docked con frequenze molto più alte rispetto alla modalità portatile, visto che in quest'ultimo caso il focus sarà soprattutto sull'efficienza energetica per garantire un certo tipo di autonomia.

Nello specifico, è stato riferito che Nintendo Switch 2 girerà a 5W in modalità portatile con un sistema di dissipazione fanless, mentre in modalità docked si muoverà fra i 15W e i 30W e verrà supportata da un raffreddamento adeguato.

Nel confronto diretto con Steam Deck, queste caratteristiche si tradurranno in un divario importante: i titoli che sull'handheld Valve gireranno a 90 fps, ad esempio, su Switch 2 si fermeranno a 60 fotogrammi, mentre quellic he su Steam Deck girano a 60 fps non andranno oltre i 40 fps sulla console Nintendo, con il VRR ad addolcire il tutto.