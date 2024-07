Il publisher di Manor Lords si schiera contro il crunch e la crescita a ogni costo

" Manor Lords ha appena venduto 250.000 copie nell'ultimo mese, dopo aver piazzato oltre 2 milioni di copie nelle prime tre settimane, e ha l'88% di recensioni positive con un tempo di gioco medio di 8 ore e 48 minuti per utente (parecchio per qualsiasi gioco, specialmente uno uscito di recente)", ha scritto Bender.

La strada della sostenibilità

"Prima dell'uscita di Manor Lords ho fatto una chiacchierata con lo sviluppatore. Gli ho detto che dopo il lancio avrebbe sentito tutti i tipi di commentatori parlare di opportunità mancate perché non è riuscito a crescere velocemente come volevano, e definire il gioco un fallimento per via dell'aspettativa che hanno creato."

"Gli ho detto di ignorare tutto questo, di concentrarsi sulla sua visione del progetto e di tenere a mente che la strada dell'accesso anticipato è lunga e che non dovrebbe sentire alcun senso di pressione sulla base delle aspettative altrui, sia per la sua salute che per i livelli di stress nei prossimi anni. Deve preservare lo stato di calma e pace mentale necessario per mantenere la sua creatività."

"Se questo settore vuole trovare una strada più sostenibile, dobbiamo allontanarci da posizioni come quelle appena riportate. Il successo non dovrebbe creare un'asticella sempre più alta di nuove aspettative di crescita", ha continuato Bender nel suo lungo post su LinkedIn.

"Non tutti i giochi dovrebbero mirare a diventare un live service di grandissimo successo oppure, al contrario, un fallimento. E un lancio non dovrebbe far partire un tapis roulant in continua accelerazione su cui gli sviluppatori sono costretti a correre fino a quando la loro salute mentale o fisica non crolla."