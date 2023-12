GTA 6: il primo trailer ufficiale è stato ricreato in Minecraft

Ormai ricreare il trailer ufficiale di GTA 6 usando altri giochi è diventato una specie di trend, il ceh ci racconta della risonanza avuta dalla sua pubblicazione. In questo caso tocca a Minecraft di esser usato come editor per il video, che oltretutto appare quantomai riuscito.

Il trailer

Come potete vedere, lo youtuber EvilGame ha riprodotto l'ormai celebre filmato in maniera praticamente perfetta, sfruttando oltretutto diversi lavori già fatti per gli ambienti.

Il video non è stato realizzato con una singola mappa, ma con tre: Greenfield di THEJESTR, Mineopolis di Minenitrogue e una creata appositamente da EvilGame, evidentemente per completare il quadro con i luoghi mancanti dalle altre. Le animazioni sono state realizzare con Mine Imator, mentre la musica di sottofondo è la stessa del video originale: Love Is A Long Road di Tom Petty.

Il primo trailer di GTA 6 continua a ispirare

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 è stato pubblicato il 4 dicembre 2023, ore prima delle pianificazione originale a causa del leak dello stesso. Ha ottenuto un successo senza precedenti, con centinaia di milioni di visualizzazioni e una risonanza mondiale che ancora produce effetti, tra i quali un'attesa spasmodica.

Da allora il filmato è stato riprodotto più volte usando tecniche diverse . Che arrivasse anche la versione Minecraft era praticamente inevitabile, considerando i milioni di giocatori che affollano il gioco di Mojang.