God of War Trilogy Remastered: domande censurate durante un Q&A con gli sviluppatori

Niente domande sulla voce di corridoio della God of War Trilogy Remastered durante una sessione di Q&A (domande e risposte) con gli sviluppatori di Sony Santa Monica , che non è stata fatta deragliare dal suo oggetto principale: Valhalla, il DLC di God of War Ragnarok . Sony ha chiesto espressamente di non porre questioni relative, come svelato dal content creator GameBreakerGod in un video con i director del DLC Mihir Sheth e Bruno Velazquez.

In un commento al video, uno spettatore ha chiesto a GameBreakerGod perché non ha fatto domande sulla vociferata raccolta di edizioni rimasterizzate. Il content creator ha risposto che non gli è stato permesso di farlo.

Le motivazioni del content creator

Per chi non lo sapesse, è normale che in caso di interviste concordate, i PR dei grandi editori chiedano di escludere alcuni argomenti considerati sensibili, come appunto queste voci di corridoio. Va anche detto che, in caso di domanda diretta, i due sviluppatori sarebbero stati messi in grosse difficoltà, visto che non crediamo siano autorizzati a parlare dei futuri progetti dello studio di sviluppo.

Questo significa che Santa Monica sta lavorando alla raccolta? No, ma sicuramente dà da pensare il fatto che sia considerato un argomento sensibile.

Per il resto vi ricordiamo che a gennaio potremo giocare all'edizione rimasterizzata di The Last of Us Parte 2 su PS5.