Skald: Against the Black Priory, nuova demo disponibile

La nuova demo, scaricabile da Steam , migliora moltissimo la precedente, tra grafica definitiva , un'interfaccia rivista e più contenuti. Insomma, se la precedente non vi aveva convinto al 100%, è il momento di dare una nuova possibilità a questo interessante progetto, frutto della passione dello sviluppatore per il genere dei giochi di ruolo.

Disponibile una nuova demo del gioco di ruolo classico Skald: Against the Black Priory , la cui uscita è prevista per la primavera del 2024 su PC. Per chi non lo conoscesse si tratta di un tentativo di sposare un'estetica retrò con un modo più moderno di intendere i giochi di ruolo.

Un mondo oscuro

Skald: Against the Black Priory è pensato per gli appassionati di giochi di ruolo classici

Skald: Against the Black Priory mescola fantasy e Lovecraft, in un mondo oscuro e pericoloso, dove i pericoli non mancano di certo per il party guidato dal giocatore.

Se volete avere più informazioni, leggete il nostro provato di SKALD: Against the Black Priory, basato sulla prima demo ufficiale, in cui auspicavamo che il sistema di combattimento venisse in parte rivisto e reso più profondo, ma in cui plaudivamo alla costruzione del mondo di gioco e all'uso del ciclo giorno / notte. Saremo stati accontentati?