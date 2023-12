PlayStation: Sony svela i giochi più giocati nel 2023 nei vari paesi del mondo

Il 2023 è stato un anno fantastico per i videogiocatori, considerando l'abbondante numero di giochi di alto profilo e di grande qualità uscito nel corso dei 12 mesi, eppure nelle top 3 dei titoli più giocati quest'anno su PS5 e PS4 nei vari paesi del mondo svelate da Sony, figurano praticamente solo Fortnite, Call of Duty e FIFA 23.

Per quanto riguarda l'Italia al primo posto c'è il battle royale di Epic Games, seguito dal calcio made in EA, con il sempreverde GTA 5 ad occupare il gradino più basso del podio. Il trend è più meno simile in tutta Europa, con "Call of Duty" (non viene specificato però quale capitolo, quindi supponiamo un misto di Warzone e Modern Warfare 2 e 3) a contendersi il terzo posto con il titolo di Rockstar Games.

Negli Stati Uniti, il mercato più grande, il calcio non va per la maggiore e dunque la top 3 è formata nell'ordine da Fortnite, Call of Duty e GTA 5. Leggermente differente la situazione in Giappone, dove il primo posto è di Apex Legends, seguito da Genshin Impact e Fortnite.

L'unico gioco uscito nel 2023 (tralasciando il peculiare caso "Call of Duty") a figurare queste classifiche è Diablo 4, che risulta il più giocato nella Corea del Sud.