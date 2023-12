Amazon Audible è gratis per due mesi con questa promozione: il link

Tramite Amazon Italia è disponibile un'ottima promozione per chi ama ascoltare i libri: Amazon Audible è in offerta gratuita nel formato da 60 giorni. Fino al 7 gennaio 2024 (ore 23.59), potete reclamare questa promozione da questo indirizzo.

La promozione di Amazon Audible è accessibile per tutti coloro che non sono mai stati iscritti ad Audible.it oppure per tutti i vecchi clienti che non hanno usato la prova gratuita di 30 giorni negli ultimi 6 mesi.

Il logo di Audible

Il prezzo dell'abbonamento è 9.99€, quindi il risparmio è di 19.98€. Finito il periodo di prova, il servizio si rinnoverà automaticamente ma in qualsiasi momento prima del rinnovo potete cancellare la sottoscrizione così da non dover continuare a usarla dopo la fase di prova e non dover quindi pagare.

Audible permette di scaricare vari audiolibri e ascoltarli anche offline tramite smartphone, tablet, computer ed Amazon Echo. Troverete anche podcast e serie audio esclusivi. Ovviamente non ci sono pubblicità di alcun tipo.