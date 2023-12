VIVO potrebbe tornare in Italia con X100 Pro, ma le incertezze persistono

Al momento non c'è nulla di ufficiale e le conferme pubbliche potrebbero ancora tardare, ma sembra che VIVO Italia si stia impegnando a pianificare il suo rientro.

Attualmente, si stanno tenendo colloqui tra l'azienda e questo presunto nuovo distributore, ancora non rivelato. Va comunque tenuto in considerazione che la precedente interruzione delle attività commerciali di VIVO ha reso i rivenditori restii a impegnarsi, compromettendo la posizione del marchio sul mercato italiano.

Ora le fonti suggeriscono che VIVO si sia messa alla ricerca, puntando a ricostruire la sua presenza in Italia con maggiore forza. Sembra che un nuovo distributore abbia mostrato interesse e stia esplorando la possibilità di stabilire una struttura operativa più snella . Pertanto non si prospetta un intervento diretto di VIVO tramite una sua filiale italiana, ma un nuovo assetto distributivo del marchio che potrebbe avviarsi il prossimo anno.

Voking Technology & Communication Srl, il distributore che per alcuni anni ha introdotto gli smartphone cinesi nel nostro Paese, ha chiuso la propria attività a settembre. La decisione è stata motivata dalla difficoltà di sostenere il business senza investimenti adeguati, rendendo arduo il confronto con le quote di mercato di Samsung e Apple.

Al momento sembra dunque diffondersi la notizia, confermata da fonti anonime legate alla situazione, che VIVO stia preparando il suo ritorno in Italia. A differenza dei suoi mercati principali, in Italia, come in altri territori "secondari" per l'azienda, VIVO opera tramite intermediari con una conoscenza diretta del mercato, che si occupano della distribuzione dei prodotti.

Incertezze e cautela

VIVO ha faticato in Italia a causa della concorrenza di Apple e Samsung

Capire con precisione il motivo per cui VIVO non ha avuto successo in Italia è complesso, perché il mercato è influenzato da fattori soggettivi oltre che oggettivi, a volte unici nel loro genere.

VIVO è riconosciuto come un marchio asiatico che privilegia la qualità dei suoi dispositivi, differenziandosi dai compromessi tipici di altri marchi cinesi focalizzati su prezzi più accessibili.

Tuttavia, competere con colossi come Apple e Samsung in occidente diventa anche una questione culturale, laddove forse solo Huawei aveva raggiunto un certo successo (almeno prima del bando degli Stati Uniti).

Il mercato è estremamente impegnativo, è un dato di fatto, e ciò che i consumatori richiedono maggiormente è stabilità.

VIVO spera di essere identificato come un marchio che punta sull'eccellenza dei suoi prodotti, ma sarà cruciale anche riuscire a instillare fiducia e assicurare una gestione a lungo termine ai clienti.

Per quanto riguarda la data di ritorno in Italia, le informazioni sono ancora incerte: potremmo avere maggiori dettagli probabilmente nel primo trimestre del 2024, magari durante il Mobile World Congress di Barcellona.