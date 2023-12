X/Twitter sta lavorando per supportare lo streaming diretto tramite PlayStation e Xbox

Precisamente, Musk ha risposto all'utente AlexJonesMW3 che ha chiesto a Musk se ci sono possibilità che X arrivi su console come un app di streaming, in modo simile a quanto fa Twitch.

I videogiocatori amano fare streaming dei propri contenuti, che sia per crearsi una carriera o anche solo per divertimento. Su console , però, è un po' più difficile fare streaming se non vi è un supporto ufficiale. Ora, Elon Musk di X/Twitter ha affermato che la compagnia ci sta lavorando.

Le parole di Elon Musk

Ovviamente non bisogna considerare questa affermazione come una conferma che lo streaming diretto su X tramite PlayStation sia in arrivo e soprattutto che arrivi in tempi rapidi.

Musk ha solo confermato che è qualcosa sul quale la compagnia sta lavorando, ma non è chiaro quanto attivamente e con quanta convinzione. Supponiamo anche che il discorso, sebbene legato a PlayStation, si applichi anche a Xbox.

Ricordiamo che attualmente non vi è alcun tipo di supporto su console per X/Twitter. Sony e Microsoft hanno rimosso la possibilità di caricare direttamente sulla piattaforma di Musk immagini e video. Speriamo che il prossimo anno vi siano aggiornamenti sulla situazione.