One Piece: il cosplay di Nami di r.efeen è seducente ma non cede alle avance di Sanji

One Piece ha convinto un po' tutti con la sua serie live-action, ma i fan storici della serie sanno che la strada è molto lunga prima che possa avvicinarsi agli attuali archi narrativi del manga e dell'anime. I personaggi cambieranno, sia in termini di capacità che di aspetto in una certa misura, e un esempio è Nami che ha subito varie trasformazioni. Se volete scoprire una versione più recente del personaggio, potete ad esempio vedere il cosplay di Nami realizzato da r.efeen.

La Nami della serie Netflix indossa ad esempio ancora un maglietta, mentre andando avanti il personaggio indosserà per un costume da bagno, con pantaloni lunghi. Nami lascerà anche crescere i capelli, ma ciò che non cambierà mai sarà la sua energia nel rifiutare le avance di Sanji. Anche in questo cosplay possiamo vedere la forza della navigatrice.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da r.efeen? Il presonaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?