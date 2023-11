Riot Games non farà più pagare per cambiare il Riot ID, ecco le altre novità

Ora, però, Riot afferma che, in risposta al feedback della comunità, ha "apportato alcuni importanti aggiornamenti al piano" e, pur continuando a "procedere con i Riot ID" - e i nomi degli evocatori in League of Legends saranno ritirati come previsto dal 20 novembre - non limiterà più i giocatori a un solo cambio di nome ogni 365 giorni. Inoltre, ora permetterà ai giocatori di modificare il proprio nome gratuitamente.

Riot Games sta annullando le modifiche che aveva previsto di apportare ai Riot ID in seguito alle critiche ricevute della sua stessa comunità. Inizialmente Riot intendeva migrare tutti gli account a Riot ID e limitare il numero di volte in cui i giocatori potevano modificare il proprio ID, oltre a far pagare 10 dollari per il privilegio di cambiare il proprio identificativo online.

Riot Games, la dichiarazione completa

League of Legends

"Vogliamo che ci sia qualcosa che faccia pensare due volte a cambiare il proprio nome", ha spiegato Riot. "Storicamente, per i nomi degli evocatori, l'Essenza Blu o l'RP lo facevano. Per gli ID Riot, è stato il tempo. Con il nostro nuovo piano, pensiamo di aver trovato il giusto equilibrio solo con il tempo. Se questo approccio non dovesse raggiungere i giusti obiettivi, ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche in futuro, tra cui l'aggiunta di opzioni a pagamento o guadagnate per cambiare più velocemente l'ID Rioter."

"Abbiamo sentito preoccupazioni riguardo a giocatori con lo stesso nome nella stessa partita", prosegue il comunicato. "In base ai dati delle partite in cui utilizziamo già il Riot ID, si tratta di uno scenario raro, ma per sicurezza abbiamo aggiornato i tabelloni delle partite per visualizzare sempre l'hashtag quando più giocatori con lo stesso nome sono nella stessa partita". Nel nostro primo annuncio, inoltre, avremmo dovuto essere più chiari sul fatto che sarà possibile vedere la porzione di hashtag di un nome in qualsiasi momento passando il mouse su quel giocatore nel tabellone e che l'hashtag è personalizzabile, non casuale come avviene in altri giochi che assegnano i nomi".