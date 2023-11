EA Sports FC 24: problemi di accesso nel fine settimana, la Weekend League è a rischio

Secondo recenti segnalazioni, vi sono problemi con i server di EA Sports FC 24. L'interruzione, che non è ancora stata riconosciuta da EA, arriva nel bel mezzo della Weekend League, la modalità competitiva di EA FC, e molti giocatori si sono lamentati di essere stati disconnessi durante una partita.

Al momento non è chiaro se i giocatori saranno risarciti per le partite perse. Dato che la Weekend League consente di giocare solo 20 partite e che la disconnessione di un giocatore conta come una sconfitta, è probabile che questo provochi grandi problemi per molti.

Al momento della scrittura, non paiono esserci dichiarazioni ufficiali sul problema. VGC ha contatto EA ma non ha ancora ricevuto una risposta.