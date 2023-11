I manageriali vanno alla grande su mobile: da un lato perché l'interfaccia tattile si presta estremamente bene a questo tipo di esperienze, dall'altro perché si tratta di titoli che è possibile tirare fuori in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione per portare avanti la propria carriera, anche nell'ambito di sessioni da pochi minuti alla volta. Realizzare degli ottimi manageriali, però, è tutto un altro paio di maniche; lo sanno bene gli sviluppatori di Invincibles Studio, che hanno dovuto lavorare sodo e per diversi anni al fine di consolidare la propria serie di punta su iOS e Android, appena aggiornata alla nuova edizione: ve ne parliamo nella recensione di Soccer Manager 2024.

Struttura e contenuti: piccoli ma importanti miglioramenti La gestione della formazione in Soccer Manager 2024 L'interfaccia è un elemento fondamentale per un manageriale e, sebbene sotto alcuni aspetti Soccer Manager 2024 mostri qualche clamorosa disattenzione (vedi la mancata considerazione dell'isola dinamica degli ultimi modelli di iPhone), rispetto alle precedenti edizioni sono stati apportati piccoli, ma importanti miglioramenti sotto questo aspetto, a tutto vantaggio della leggibilità delle informazioni. Il tema scuro funziona bene, la navigazione si mantiene sempre molto reattiva e veloce, e già questo basterebbe ad accontentare un bel po' di appassionati. È tuttavia la completezza delle opzioni disponibili a fare la differenza e a dimostrare quanto spessore si nasconda sotto l'impostazione mobile free-to-play confermata anche stavolta dal team di sviluppo. È infatti possibile seguire la squadra e la sua crescita in tutti gli aspetti, dagli allenamenti al calciomercato, dal morale dei giocatori all'impostazione delle tattiche, tenendo sempre sott'occhio le condizioni individuali e curando tutto ciò che sta intorno al team dal punto di vista dello staff e delle strutture. Certo, alcune operazioni restano ancora un po' macchinose e bisogna capire bene come muoversi. Le dinamiche legate alla monetizzazione si esprimono attraverso brevi trailer pubblicitari e l'immancabile presenza di microtransazioni: se i primi possono essere eliminati tramite lo sblocco della Enhanced Edition per 5,99€, le seconde restano un'incognita da verificare sul lungo periodo, in quanto possono incidere concretamente sulla velocità della progressione, anche se durante i nostri test non ci siamo imbattuti in particolari paywall.

Gameplay e tecnica: accurato ma poco spettacolare Le opzioni strategiche in Soccer Manager 2024 Dai manageriali moderni ci si aspetta spesso una simulazione delle partite visivamente alla pari con quanto mostrato nei migliori giochi di calcio, restando inevitabilmente delusi. Su mobile diciamo che ci sarebbe anche un certo margine di manovra, ma alla fine bisogna accontentarsi di uno spettacolo modesto, e da questo punto di vista Soccer Manager 2024 non fa eccezione. Sullo schermo vengono riprodotte solo le azioni salienti, aggiornando la situazione man mano di modo che si abbia la possibilità di intervenire operando delle sostituzioni oppure cambiando l'approccio della squadra in campo in vari modi. Oppure, anche qui sottostando alla visione di un trailer pubblicitario, si può scegliere di velocizzare al massimo le partite e scoprirne subito l'esito, che sia positivo o meno. La simulazione della partita non entusiasma visivamente in Soccer Manager 2024 La grafica è insomma mediocre, ma perfettamente funzionale allo scopo. Ciò che accade in campo, infatti, non è che l'espressione finale del nostro lavoro di tecnici, e in tal senso il titolo di Invicibles Studio non rivoluziona concetti molto semplici: se i giocatori che abbiamo a disposizione sono più forti di quelli del team avversario, con ogni probabilità porteremo a casa una vittoria. Il meccanismo si conferma molto piacevole, specie se apprezzate il genere, e il senso di progressione viene reso anche stavolta molto bene. Inoltre la colonna sonora riesce in qualche modo a vivacizzare l'esperienza, il che non è affatto scontato per una produzione del genere.