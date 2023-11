Borderlands 4 e Tiny Tina's Wonderland 2 appaiono sulla pagina LinkedIn di uno sviluppatore

È difficile capire qualcosa da questo riferimento in che misura questi giochi siano stati sviluppati e se i progetti siano ancora in corso o e a che punto siano arrivati. Non pare però impossibile che almeno Borderlands 4 sia effettivamente in sviluppo e, magari, anche a un buon punto dato che sono passati più di quattro anni da quando è stato pubblicato l'ultimo titolo importante della serie.

Sul profilo di un "Senior Technical & Production Director" che ha lavorato per un breve periodo per Gearbox Software , è stato rivelato che ha supervisionato i dipendenti che lavoravano su alcuni titoli, tra cui "Borderlands 4 UE4" e "Tiny Tina's Wonderland 2 UE4". Vale la pena sottolineare che questo individuo, "Randel R.", ha lavorato in questa posizione per circa tre mesi, da maggio 2022 a luglio 2022.

La "conferma" di Borderlands 4

Va inoltre ricordato che anni fa, come potete vedere nel tweet qui sopra, Randy Pitchford di Gearbox aveva segnalato che il team era in cerca di personale per lavorare "a quello grosso", intenso il nuovo gioco della saga di Borderlands.

Ovviamente non abbiamo conferme definitive e dovremo attendere degli annunci. Con i The Game Awards in arrivo, però, è possibile che Gearbox sia pronta per mostrare qualcosa.

Ricordiamo anche che Borderlands 4 era previsto per il 2023 per la produttrice, ma chiaramente è in ritardo.