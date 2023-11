Crash Team Rumble riceverà presto Spyro come personaggio giocabile: ecco la data

Spyro è in arrivo in Crash Team Rumble. La terza stagione del gioco, che si chiamerà All Fired Up, inizierà il 7 dicembre e includerà Spyro come personaggio giocabile.

La seconda stagione attualmente in corso, chiamata Party Mode, aggiunge Ripto come nuovo personaggio giocabile. Inoltre, aggiunge un nuovo potere per il campo minato, due nuove mappe, alcune modalità a tempo limitato (tra cui il 3v3) e un Premium Battle Bass con 100 livelli di contenuti.