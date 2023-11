Fortnite x LEGO: un leak svela data dell'evento e tanti dettagli sui contenuti

I dettagli del leak di Fortnite x LEGO

Né Epic Games né Lego hanno dichiarato nulla di ufficiale, ma il leak in questione contiene tante di informazioni su ciò che potrebbe accadere in questo cross-over.

A quanto pare, i giocatori potranno prendere le sembianze di un personaggio Lego con diversi oggetti Lego presenti nell'evento, tra cui una Stud Gun, banchi da lavoro, letti e recinzioni, oltre a oggetti di spostamento come catapulte e zipline. In questa modalità di gioco Lego, si potranno estrarre materiali e creare oggetti, interagendo con i venditori per acquistare accampamenti in cui riposare. Ci saranno anche nemici da combattere.

La modalità sarà caratterizzata da molte delle opzioni di movimento esistenti in Fortnite, come la corsa, il volo e il nuoto, anche se nel leak non si parla di veicoli di alcun tipo. A quanto pare, questa modalità avrà anche nuove versioni delle varie emotes di Fortnite che saranno in variante Lego Minifig.

Inoltre, il crossover potrebbe includere mondi personalizzati in stile Minecraft.