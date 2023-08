Borderlands 4 era previsto per il 2023 per la produttrice, ma chiaramente è in ritardo

Borderlands 4 era previsto per il 2023, almeno stando a quanto riportato dalla pagina LinkedIn (che è stata poi aggiornata per rimuovere il riferimento al gioco) di Nadia Danova, produttrice. Va però notato che la donna ha lavorato tramite MoGi Group al gioco nel 2021, quindi la data di uscita era quella prevista all'epoca e non può essere indicativa dello stato del progetto oggigiorno. Tutto il discorso ovviamente si basa sul fatto che quanto segnalato da Danova sia corretto e non sia semplicemente frutto di un errore.

Va però sottolineato che non è l'unica prova del fatto che Borderlands 4 sia in sviluppo. In un CV oramai cancellato di Angie Jho Lee, attrice che avrebbe dato la voce a un personaggio noto come Aiyumi, si parlava dello sparatutto.