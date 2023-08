UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi, un trailer gameplay con lo Spazer in azione

Da quel che possiamo vedere, in queste sezioni il gioco assume l'aspetto di uno shooter piuttosto classico, con la visuale spostate alle spalle della navetta mentre si cerca di evitare ostacoli, colpire nemici e schivare proiettili all'interno di un'ambientazione 3D che propone zone più o meno ampie in cui volare.

Il video in questione si concentra su una fase in cui si utilizza il "disco volante" Spazer, che è un componente di Goldrake evidentemente protagonista di alcune fasi di gameplay.

Microids ha pubblicato un nuovo trailer gameplay di UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi , il nuovo videogioco dedicato al celebre robottone di Go Nagai, in questo caso incentrato su una fase di gioco in cui si utilizza lo Spazer .

Il gioco ufficiale di Goldrake

Lo Spazer di UFO Robot: Goldrake

UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi è una sorta di sogno che si realizza per i fan della serie, considerando che sono ormai diversi anni che non si vede un action incentrato sul robot creato da Go Nagai, che ha fatto la storia dell'animazione nipponica e non solo.

Si tratta di un gioco d'azione in 3D che recupera scenari, situazioni, robot e personaggi dalla serie e consente di utilizzare Goldrake nelle sue varie configurazioni, con abilità e armi tratte direttamente dalla serie animata. Il gioco segue il primo arco narrativo di Goldrake, consentendo dunque di ripercorrere i vari momenti storici della serie.

Nei giorni scorsi abbiamo visto la data di uscita annunciata da Microids e fissata per il 14 novembre 2023 su PC, PlayStation e Xbox (nel 2024 su Nintendo Switch) e abbiamo pubblicato un provato su una versione dimostrativa del gioco.