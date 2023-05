UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi, abbiamo provato in esclusiva il gioco di Microids

Italia del 1984, interno sera. Un bambino di quasi cinque anni entra in casa della bisnonna e trova il cugino dodicenne appollaiato davanti alla televisione."Hai mai visto Goldrake? Lo conosci Actarus? Vieni qui che questa è l'ultima puntata". Il piccolo ero naturalmente io e questo è uno di quei frammenti d'infanzia che inspiegabilmente continua negli anni a tornarmi in mente. Dopo aver provato in esclusiva Ufo Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi , questo ricordo e molti altri non potevano che riemergere di nuovo, più vividi che mai. Questa è la testimonianza che, se hai più o meno quarant'anni e sei cresciuto in Italia, il robot di Go Nagai è inevitabilmente parte della tua storia.

Per molti, non per tutti

Ufo Robot Goldrake: il banchetto dei Lupi - Il Monte Fuji all'orizzonte è da pelle d'oca, ma sarebbe bello un giorno veder spuntare in lontananza i grattacieli di una metropoli

Il gioco pubblicato da Microids e sviluppato da Endroad Studios punta letteralmente a noi, noi quarantenni italiani. Goldrake è infatti conosciuto prevalentemente in Francia, in Italia e a seguire in Spagna e a questi tre paesi è espressamente dedicato, con la speranza naturalmente di attirare l'attenzione anche in altri mercati. Il fenomeno Goldrake è infatti meno esteso di quello che potrebbe credere chi lo ha vissuto in prima persona dalle nostre parti, inoltre solo in Italia ebbe una risonanza tale da trascinarsi dietro dozzine di altri prodotti simili. Gli sviluppatori di Ufo Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi sono degli esperti in materia, eppure faticavano a riconoscere molti dei robot o dei cartoni animati giapponesi che noi ci pappavamo tutti i giorni e a tutte le ore. Volete un esempio? Durante il nostro viaggio negli uffici Microids, è stato effettivamente stupefacente apprendere che Jeeg non è così popolare in Francia, addirittura fuori dalla cerchia dei fan di Go Nagai mi dicono essere quasi sconosciuto.

I diritti per trasmettere l'anime di Ufo Robot vennero acquistati originariamente dal francese Jacques Canestrier che permise successivamente l'arrivo in Italia che avvenne, pensate, nel 1978. I giovani di allora impazzirono e, indovinate un po', i genitori si preoccuparono. Nel dibattito entrarono anche intellettuali come Gianni Rodari, sostenitore dell'opera, e il Nobel Dario Fo, che invece lo criticò aspramente. Naturalmente mentre i tromboni litigavano, Goldrake continuava a macinare spettatori e a vendere vagonate di giocattoli e costumi da Actarus, cestini da pranzo e vinili. La colonna sonora in versione italiana arrivò a vendere oltre un milione di copie e poco meno fecero le successive edizioni. Ripercorrendo questa storia, scopriamo anche il motivo per cui di videogiochi basati sui robot simbolo degli anni '80 ne sono stati fatti relativamente pochi: nessuno li ha amati quanto noi!