Final Fantasy 16 bandito dall'Arabia Saudita

L'ente di controllo dei media dell'Arabia Saudita ha annunciato tramite Twitter che la vendita di Final Fantasy 16 è stata bandita dal territorio. Quindi non arriverà proprio nei negozi. Il motivo della decisione non è stato spiegato.

Il tweet con l'annuncio recita infatti: "Per i fan del videogioco Final Fantasy XVI, vogliamo chiarire che non sarà pubblicato nel regno a causa del rifiuto dell'editore di fare le modifiche necessarie." Probabilmente il bando bloccherà la vendita del gioco anche negli Emirati Arabi.

Da notare che l'hashtag del tweet riporta "Final Fantasy XIV", ma l'immagine allegata è inequivocabilmente quella del sedicesimo episodio.

Cosa potrebbe non essere piaciuto alle autori saudite? Solitamente i giochi vengono banditi per violenza, gioco d'azzardo, nudità, temi di natura sessuale, uso di droghe e alcol. Tra i giochi banditi dall'Arabia Saudita spiccano la serie God of War, la serie GTA, The Last of Us Parte 2 e così via.