Planet of Lana: data d'uscita ufficiale su PC e Xbox svelata da un nuovo trailer

Lo sviluppatore Wishfully e l'editore Thunderful Publishing hanno pubblicato un nuovo trailer dell'avventura narrativa Planet of Lana per svelare la data d'uscita ufficiale del gioco: 23 maggio 2023.

Da notare che Planet of Lana sarà disponibile da subito anche su Game Pass, per la gioia degli abbonati Xbox e PC. In ogni caso, sarà giocabile su PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Vediamo il filmato:

La storia di Planet of Lana racconta di "Un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso.

La disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di esercito senza volto. Ma questa non è la storia di una guerra. Questa è la storia di un pianeta vivace e straordinario e del viaggio per preservarne la bellezza."

Nel filmato, che dura poco meno di un minuto e mezzo, possiamo vedere alcune sequenze inedite del gioco, che fa subito venire alla mente Limbo e Inside, o Another World se siete più vecchi e saggi.