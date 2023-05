Horizon Forbidden West: l'aggiornamento 1.23 sistema un grosso bug di Burning Shores

Lo studio di sviluppo Guerrilla Games ha pubblicato l'aggiornamento 1.23 di Horizon Forbidden West, che tra le varie cose sistema un grosso bug di Burning Shores, la recente espansione del gioco, segnalato da molti giocatori sin dal momento del lancio.

Sostanzialmente impedisce di progredire nell'avventura quando viene dato il compito di seguire Seyka nella torre. Bene, molti non hanno potuto farlo, rimanendo di fatto bloccati in attesa della patch.

Con l'aggiornamento 1.23 questo fastidioso bug è stato finalmente eliminato, quindi consigliamo a tutti di scaricarlo e installarlo, come del resto consiglia di fare anche Guerrilla stessa nel tweet di annuncio.

La nota di rilascio ufficiale parla di altri due bug in corso di identificazione e risoluzione. Sono entrambi legati a due quest: For His Amusement e Investigate the Armory, e per adesso non è chiaro quando saranno effettivamente eliminati.

Per il resto vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile per PS5, così come l'espansione Burning Shores, di cui potete leggere la nostra recensione.