Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, annunciato il nuovo capitolo della serie di picchiaduro

Lo studio di sviluppo Secret Base e l'editore Modus Games hanno annunciato Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons per PC, PS5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, Xbox One e PS4. Si tratta del nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro Double Dragon, apparsa sul mercato per la prima volta sotto forma di coin op nel 1987. Double Dragon IV, l'ultimo episodio ufficiale, risale al 2017 e fu sviluppato da Arc System Works in stile NES.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons gode proprio delle licenza ufficiale in mano ad Arc System Works. Vediamo il trailer di annuncio:

Vediamo ora una galleria con le prime immagini:

Da notare che non viene ancora indicata la data d'uscita del gioco. Sicuramente ne sapremo di più a breve. Intanto, leggendo la descrizione ufficiale si può apprendere la storia che farà da sfondo all'azione:

"È l'anno 199X e una guerra nucleare ha devastato New York City, costringendo i cittadini a lottare per sopravvivere, mentre per le strade si scatenano rivolte e criminalità. La città è stata sopraffatta da bande criminali che terrorizzano ciò che ne rimane mentre lottano per il controllo totale. Non essendo più disposti a sopportare tutto questo, i giovani Billy e Jimmy Lee si assumono la responsabilità di cacciare via le bande dalla loro città."

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons consentirà quindi di esplorare gli esordi dei fratelli Lee, che combatteranno contro nemici vecchi e nuovi. Interessante il fatto che si parli di "rivisitazione roguelite" in cui "ogni partita è un'occasione nuova per un'azione inedita. Il gioco è caratterizzato da una struttura a livelli unica e dinamica e la difficoltà delle missioni che affronterai cambierà in base all'ordine di selezione.

Vesti i panni dei membri del classico duo Billy e Jimmy, passa a Marian e zio Matin oppure prova 9 personaggi aggiuntivi sbloccabili, ognuno con le proprie mosse speciali e stili unici. Con la modalità cooperativa in locale a 2 giocatori, l'azione si quadruplica mentre ripulisci le strade malfamate in compagnia."

Leggiamo anche l'elenco delle caratteristiche principali: