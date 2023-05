Silica: abbiamo provato l’ibrido tra FPS e RTS

In questa prova della versione early access di Silica vi racconteremo di come Melichárek sia riuscito a fondere quasi senza ostacoli il genere degli strategici in tempo reale e quello degli sparatutto in prima persona. Se la storia e l'ambientazione vi sembrano familiari non è un caso: l'ispirazione principale di Silica è Dune 2, caposaldo dell'infanzia dello sviluppatore, di cui sono state prese a piene mani l'ambientazione e alcune meccaniche chiave.

Il tutto non avendo mai paura di dire le cose come stavano come quando, provando una modalità ci ha detto "ah questa funzione è completamente rotta, devo rifare l'IA, dopodomani dovrei riuscire ad occuparmene". Vedere così tanto spirito di iniziativa e onestà è stata una boccata d'aria fresca.

Silica è un progetto veramente ambizioso. Il suo (quasi) solitario sviluppatore ci lavora full time da quattro anni dopo averlo ideato nel 2008, ma "allora la tecnologia non mi permetteva di fondere un RTS e un FPS con la fluidità e l'immediatezza che avrei voluto" ci ha detto Martin Melichárek , la mente dietro a questo gioco. La sua creazione sta per uscire in early access e, anche se i bug non mancano, il potenziale è davvero tantissimo.

L'intelligenza artificiale di Silica, infatti, è la sua vera spina dorsale. Se nelle vesti del comandante è naturale immaginare la miriade di automatismi necessari a far funzionare un RTS, tutto cambia quando si passa alla prospettiva in prima persona. Una volta imbracciato il fucile è un'intelligenza artificiale a prendere il ruolo del comandante e il soldato a terra può chiedergli rinforzi a una determinata posizione, veicoli se può produrne e persino supporto aereo. Molti degli ingranaggi che abbiamo menzionato hanno bisogno di essere oliati e sappiamo già che il periodo di early access durerà un anno. Questo però nulla toglie all'unicità dell'esperienza che offre Silica, anche se in alcuni elementi non si può certo definire originale.

L'idea alla base di Silica è che (iniziamo descrivendo la modalità giocatore singolo, ma il multiplayer differisce di poco) in qualunque momento chi gioca possa passare dal ruolo del comandante , che ha una prospettiva da strategico in tempo reale in cui produce le unità, ordina di attaccare gli obiettivi e gestisce le risorse, a quello di un soldato sul campo con visuale in prima persona, sia esso di fanteria o in uno dei veicoli disponibili. Giocando contro il computer ci ha sorpreso la fluidità con cui abbiamo potuto passare da un ruolo all'altro restando sempre e comunque al comando dell'intero esercito.

In tutto questo la specie di granchi giganti nativa del pianeta non è esattamente felice di vedersi le gigantesche macchine degli umani che le distruggono la casa e quindi utilizzerà le sue orde di mostruose creature per fermare le operazioni di estrazione. Questi sono i tre protagonisti del conflitto che anima ogni partita di Silica: la fazione dei terrestri e quella dei Centauriani combattono per raccogliere il Baltarium e avere la supremazia sulla risorsa mentre i granchioni locali cercano di distruggere e sabotare le operazioni di entrambi. Vince chi distrugge la base di entrambe le fazioni avversarie in partite che durano in media 40 minuti.

La narrativa di Silica è una sorta di ibrido tra quella di Dune e quella di Starship Troopers. Siamo nel 2351 e la scoperta di un nuovo pianeta desertico mette in pericolo il fragile equilibrio che si era venuto a creare tra gli abitanti della Terra e quelli di Alpha Centauri, il primo sistema colonizzato dalla razza umana. Sul nuovo pianeta desertico chiamato Arrakis Baltarus è stato scoperto un nuovo elemento che fa da fondamenta a un nuovo salto quantico tecnologico e, naturalmente, tutti ne vogliono il più possibile. Questo elemento deve essere raccolto dalle formazioni di cristalli di Silice (da cui deriva il nome il gioco) con delle grandissime mietitrici che perlustrano il deserto di Baltarus in cerca del raro materiale e lo riportano alla base per essere raffinato.

Multiplayer esagerato

La parte in prima persona di Silica è quella che ha bisogno di più lavoro ma allo stato attuale è comunque divertente da giocare

Quando uscirà in early access, Silica avrà a disposizione la modalità giocatore singolo e due tipi di multigiocatore: Arena, concentrato solo sulla parte da sparatutto, e Strategy in cui 18 giocatori si scontrano in tre squadre da 6, ciascuna assegnata a una delle tre fazioni. Noi abbiamo provato questa modalità e l'esperienza è stata davvero unica. Tutte e tre le squadre iniziano come in uno sparatutto in prima persona con il ruolo del comandante che viene gestito dall'IA che crea gli edifici di partenza come la base dove costruire i soldati, l'hangar dei veicoli o la raffineria per accogliere la mietitrice. Dopo 10 minuti lo slot del comandante si libera e viene assegnato ai giocatori in turni di sei minuti. È possibile rifiutare il proprio slot, ridare il ruolo all'IA e tornare a fare il soldato ma poter comandare con ordini, veicoli e strategie dei giocatori reali è stato incredibile.

C'è un sistema di ping per comunicare tra comandante e soldati e viceversa con cui si può chiedere supporto aereo o altri soldati che verranno controllati dal comandante nei loro movimenti di gruppo e nelle loro azioni. "Un server può avere fino a 250 giocatori" ha detto Melichárek, "dipende tutto dal suo upload rate. Appena apriremo i server ufficiali, in fase di early access ne testeremo i limiti". Chi gioca con gli alieni, poi, ha delle meccaniche ancora diverse. La visuale dei granchioni è in terza persona, non ci sono veicoli ma, a differenza degli umani in cui la differenza tra le varie unità di terra è legata esclusivamente al loro armamento, le unità aliene sono molto diverse tra loro e hanno ruoli specifici come il sabotaggio della mietitrice o l'assalto in sciame della fanteria. Fare il comandante degli alieni è particolarmente soddisfacente quando si riesce ad assaltare una base con centinaia di creature e la si guarda esplodere sommersa dal proprio esercito.