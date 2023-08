Il Signore degli Anelli: Gollum è al prezzo minimo storico con l'offerta di Amazon Italia

Sarà forse uno dei giochi più brutti dell'anno, ma siamo certi che qualche grande appassionato de Il Signore degli Anelli non resisterà alla tentazione di comprare Il Signore degli Anelli: Gollum. Se proprio deve accadere, è meglio sfruttare un'offerta Amazon come questa. Il gioco di Nacon è ora in sconto del 50% in versione PS4 e poco meno per Xbox e PS5. Il prezzo consigliato di Il Signore degli Anelli: Gollum è 59.99€. Ora si trova al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Il Signore degli Anelli: Gollum è un gioco d'azione, piattaforme e avventura che ci porta nel mondo de Il Signore degli Anelli e ci mette nei panni di Gollum durante alcune sezioni mai viste nei film e nei libri. Dovremo riuscire a superare varie insidie decidendo come agire sulla base della mente spezzata di Gollum/Smeagol.