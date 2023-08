Outcast: A New Beginning, primo trailer di gameplay dal THQ Nordic showcase 2023

In occasione del THQ Nordic Showcase 2023, è stato pubblicato il primo trailer di gameplay di Outcast: A New Beginning, che ha mostrato finalmente il gioco in azione a tutti quelli che aspettano un seguito dal 1999. Vediamolo:

Il video è formato da sequenze rapide, ma indicative, che svelano ad esempio il ritorno del jetpack e la libertà di movimento che conferirà al giocatore. Come nell'originale, si potrà svolazzare per il mondo di gioco, che sarà molto più dettaglio e ricco di luoghi da visitare, tra villaggi e foreste dalla vegetazione peculiare. In particolare alcune sequenze mostrano delle vere e proprie scene ad alta quota, che appaiono decisamente spettacolari.