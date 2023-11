Nippon Ichi Software annuncerà il suo nuovo gioco il 20 novembre

Nippon Ichi Software ha rivelato che annuncerà il suo nuovo gioco a brevissimo, lunedì 20 novembre alle 12.00, ora italiana. Il reveal avverrà nella forma di un trailer che fornirà finalmente qualche dettaglio sul progetto.

Più o meno in contemporanea con la pubblicazione dell'ottimo Disgaea 7: Vows of the Virtueless, il team di sviluppo giapponese ha cominciato a spargere indizi sul suo prossimo titolo, con alcune illustrazioni che recavano la dicitura "coming soon".

Be', sembra che l'attesa stia finalmente per terminare: ancora qualche ora e potremo scoprire a cosa sta lavorando lo studio nipponico, se si tratta di un sequel o di una proprietà intellettuale inedita.