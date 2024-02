Xbox Game Pass: un ulteriore gioco è stato confermato per febbraio, arriva a breve

Il profilo Twitter ufficiale di Tales of, la famosa serie di giochi di ruolo, ha confermato che Tales of Arise arriverà su Xbox Game Pass a partire dal 20 febbraio 2024: mancano quindi pochi giorni perché il videogioco sia disponibile.

La conferma, che potete vedere qui sotto, arriva dopo alcune speculazioni sulla questione. Il nome del gioco era infatti apparso nella lista dei titoli di Xbox Game Pass per la prima mandata di febbraio 2024, ma non era in realtà presente all'interno dell'articolo.

Ora, sappiamo che semplicemente l'informazione era stata condivisa in anticipo, probabilmente per un errore umano. Tales of Arise sarà disponibile su Xbox Game Pass dal 20 febbraio 2024.

Inoltre, Tales of Arise è anche parte del catalogo di PS Plus Extra in arrivo questo mese.