Blackbird Interactive licenzia di nuovo: gli autori di Homeworld 3 perdono tante figure chiave

"Abbiamo valutato diversi modi per evitarlo e purtroppo le altre opzioni non erano praticabili", ha dichiarato il rappresentante.

Le dichiarazioni dei licenziati

Homeworld 3

"Purtroppo sono stato uno di quelli colpiti", ha scritto l'ex produttore principale di Blackbird Jacob Van Rooyen. "Nonostante la situazione, apprezzo tutte le esperienze che ho vissuto e le persone meravigliose che ho incontrato e conosciuto presso Blackbird Interactive. Sono rimasto stupito dal sostegno di tutti oggi, e auguro a tutti i colpiti il meglio per rimettersi in piedi".

L'ex programmatore associato di Blackbird, Dylan Freddi, ha confermato la notizia. "Oggi sono stato finalmente colpito dai licenziamenti", ha scritto. "Il mio periodo presso Blackbird Interactive è stato a dir poco incredibile e ho imparato tantissimo da tutti i diversi giochi a cui ho lavorato. Non vedo l'ora di sapere cosa mi aspetta".

Anche Alexander Weatherston, che ha trascorso più di quattro anni presso Blackbird e ha lavorato come game director in un progetto in uscita, è stato licenziato. "Dopo quattro anni fantastici presso Blackbird Interactive, sono stato tristemente colpito da una nuova serie di licenziamenti", ha scritto. "Sono cresciuto e ho imparato molto in questi anni e sono ansioso di applicarli al mio prossimo ruolo".