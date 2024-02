Helldivers 2 avrà mai una modalità PvP? Il CEO risponde citando la filosofia del gioco

Helldivers 2 si è rivelato un grande successo, probabilmente più grande di quanto qualcuno immaginava. Il team di sviluppo vuole assolutamente supportare il proprio pubblico con nuovi contenuti, ma quali potrebbero essere? Una certezza per ora è che non ci sarà una modalità PvP.

Il motivo? Semplicemente, secondo il CEO di Arrowhead (ovvero il team di sviluppo di Helldivers 2) che ricopre anche il ruolo di Creative Director per il videogioco, il PvP tende a rendere tossica l'esperienza e lo scopo di questo sparatutto è far divertire i giocatori.

La discussione è nata su Twitter, dove un utente ha scritto al CEO di Arrowhead dicendogli che, per poter rubare i giocatori di Call of Duty, dovrebbero aggiungere una modalità PvP così da attirare i giocatori più hardcore e dare sostegno al gioco nei periodi durante i quali non vengono pubblicati aggiornamenti sostanziosi.

Il Creative Director, però, ha risposto:" Noi 'mai' aggiungeremo una modalità PvP. Il motivo è il voler ridurre gli elementi tossici dalla community. Vogliamo un ambiente che sia di supporto, divertente e nel quale tutti giocano dalla stessa parte".

Va però sottolineato che quel 'mai' virgolettato lascia intendere che in futuro le cose potrebbero cambiare, ma non crediamo ci si debba aspettare una novità di questo tipo a breve termine.