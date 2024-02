Un gioco di Avatar La leggenda di Aang è stato annunciato: vediamo genere e periodo di uscita

Maximum Games ha annunciato di aver stretto una partnership con Paramount Consumer Products per sviluppare un gioco di combattimento multigiocatore competitivo ambientato nell'universo di Avatar: La leggenda di Aang . Il gioco sarà distribuito in Accesso Anticipato nel 2025. Non sono stati annunciati lo sviluppatore e le piattaforme.

Avatar: La leggenda di Aang, tra giochi e serie live-action

Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance

Il più recente videogioco dedicato ad Avatar: La leggenda di Aang è "Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance", disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco non ha ricevuto particolare attenzione da parte della critica mondiale, ma le due recensioni disponibili su Metacritic segnalano un 30/100 e un 40/100, mentre il pubblico lo ha bollato con un 4.5/10 con 13 recensioni. Su Steam il gioco ha un 26% di recensioni positive, con categorizzazione "Perlopiù negativa".

Speriamo che il nuovo gioco sia di qualità superiore.

Per quanto riguarda la serie TV, sappiamo che Avatar La leggenda di Aang deve attirare i fan de Il Trono di Spade e che la storia è più diretta.