Super Smash Bros. Ultimate: un nuovo aggiornamento tecnico arriva dopo due anni

Super Smash Bros. Ultimate ha ricevuto un nuovo aggiornamento. Si tratta dell'update 13.0.2 e si tratta di una semplicissima correzione che ha un singolo scopo molto preciso: aggiornare il picchiaduro perché sia compatibile con l'amiibo di Sora, che è in arrivo il 16 febbraio 2024.

