PlayStation VR2, un trailer presenta alcuni dei giochi disponibili per il visore

Sono infatti passate diverse settimane dal trailer natalizio di PlayStation VR2 , e la speranza è che questo video anticipi un rilancio del dispositivo per PS5 , che forse a fronte di vendite non straordinarie era finito un po' in secondo piano.

PlayStation VR2 è finalmente protagonista di un nuovo trailer che presenta alcuni dei giochi disponibili per il visore per la realtà virtuale prodotto da Sony, che da un po' di tempo non rientrava nelle strategie comunicative dell'azienda.

I giochi del trailer

Come detto, il nuovo trailer di PlayStation VR2 fa una carrellata dei titoli attualmente disponibili per il visore: dal VR Mode di Resident Evil 4 allo sparatutto a base di vampiri Vampire: The Masquerade - Justice, dall'horror Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 agli zombie di Arizona Sunshine 2.

Non solo orrore e raccapriccio: ci sono anche il fantascientifico Journey to Foundation, l'action medievale Arashi: Castles of Sin e le esperienze in multiplayer: da Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord ad Among Us VR.