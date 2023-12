Resident Evil 4 VR Mode è disponibile da oggi come DLC gratuito per PS VR2

Nella giornata di oggi Capcom ha reso disponibile in maniera completamente gratuita un nuovo aggiornamento per Resident Evil 4 in formato PlayStation 5. Una volta scaricata la patch, infatti, il gioco sarà pienamente compatibile con PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony. In questo modo sarà possibile vivere l'intera e terrorizante campagna di gioco direttamente dalla prospettiva di Leon Kennedy, il protagonista di questo quarto capitolo.

Nel caso in cui possediate PS VR2, ma non siate sicuri di avere abbastanza fegato per affrontare tutto il gioco in realtà virtuale, su PlayStation Store è disponibile anche la Resident Evil 4 VR Mode Gameplay Demo. La potete trovare a questo indirizzo. Si tratta di una demo gratuita grazie alla quale tutti possono avere un assaggio della parte iniziale del gioco. La demo include anche il nuovo Shooting Range, una modalità che consente di familiarizzare coi controlli VR e le meccanichedi gioco.