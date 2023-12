No Rest for the Wicked, prime immagini per l'affascinante gioco di ruolo per PS5, Xbox e PC

No Rest for the Wicked è uno dei giochi che maggiormente hanno colpito durante i The Game Awards, sia per il pedigree dello studio di sviluppo, ovvero Moon Studios, i creatori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, si aper il peculiare stile impegato.

Stile che è possibile osservare al meglio nella maciate di immagini che sono state distribuite a corredo dell'annuncio:

No Rest for the Wicked uscirà in accesso anticipato su PC (tramite Steam) nel primo trimestre del 2024 e successivamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Maggiori dettagli sul gioco saranno annunciati durante "Wicked Inside", uno showcase digitale che verrà trasmesso il 1° marzo su tutte le principali piattaforme di streaming.