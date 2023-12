Honkai: Star Rail, un trailer presenta il pianeta Penacony, 1.600 Stellar Jade gratis in arrivo

Il filmato è narrato dalla misteriosa figura di Black Swan, mentre nelle sequenze finali viene presentato un nuovo personaggio, la ranger spaziale Acheron , che supponiamo avrà un ruolo importante nelle prossime vicende. Di Penacony in realtà possiamo vedere solo un piccolo scorcio nelle sequenze finali e dà l'impressione di essere un pianeta avanzato, con le vicende che dovrebbero svolgersi in una sorta di metropoli.

Tante Stellar Jade gratis per festeggiare la vittoria ai The Game Awards

Le buone notizie per i giocatori di Honkai: Star Rail non finiscono qui. Infatti, Hoyoverse per celebrare la vittoria del premio come Best Mobile Game ai The Game Awards ha deciso di regalare ben 1.600 Stellar Jade a tutti i giocatori.

L'unico requisito per ottenere questo bonus è di aver raggiunto il Trailblaze Level 4 o superiore. Soddisfatta questa condizione, non vi resta che riscattare il regalo dalla casella interna del gioco a partire da domani, 9 dicembre e prima della fine della versione 1.5.