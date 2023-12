Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi si mostra con nuove immagini

Dopo il trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero mostrato ieri sera durante i The Game Awards , oggi Bandai Namco ha distribuito una serie di immagini grazie alle quali assaporare meglio il lavoro svolto da Spike Chunsoft con l'Unreal Engine 5.

Dragon Ball è un fenomeno multimediale di portata planetaria. Da semplice manga è nel tempo stato trasformato in una serie TV, in pellicole cinematografiche, giocattoli e videogiochi di ogni tipo. Vista la natura della storia, sono poche le cose che si sposano meglio con l'epopea di Goku di un bel picchiaduro, un gioco nel quale i saiyan se le suonano di santa ragione a colpi di onde d'energia e trasformazioni sempre più pittoresche. E tra i picchiaduro dedicati a Dragon Ball sono pochi quelli che possono rivaleggiare per fama con Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Per questo motivo ci sono molte aspettative intorno a Dragon Ball: Sparking! Zero , il nuovo capitolo della serie in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S .

Il nome originale

Il logo di Dragon Ball: Sparking! Zero

Nonostante la serie sia conosciuta in occidente come Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, in realtà il nome originale dei picchiaduro ad arena di Spike Chunsoft è Dragon Ball: Sparking! Per questo motivo, per questo nuovo capitolo, l'editore Bandai Namco ha deciso di uniformare la serie in tutto il mondo, recuperando la denominazione originale e aggiungendo il suffisso Zero, in modo da sottolineare la ripartenza.

Sono, infatti, oltre 15 anni che non viene sviluppato un nuovo capitolo, ma siamo pronti a scommettere che, visto il successo di ogni picchiaduro con "Dragon Ball" nel titolo, non sarà l'ultimo a vedere la luce. Ma è ancora presto prima di pensare al futuro, visto che Dragon Ball: Sparking! Zero non ha ancora una data di uscita ufficiale.