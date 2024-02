Netflix, serie TV e dei film più visti a metà febbraio: Rick e Morty solo secondo

Netflix ha svelato la classifica dei film e delle serie TV più viste dal 5 all'11 febbraio 2024, tramite le quali possiamo vedere che Rick e Morty Stagione 7 non riesce a conquistare la prima posizione al momento dell'uscita. Vediamo prima di tutto la Top 10 delle serie TV più viste in Italia:

Griselda - Mini serie Rick e Morty - Stagione 7 Baby Bandito - Stagione 1 One Day - Mini serie Alessandro Magno Come nasce una leggenda - Stagione 1 Un inganno di troppo - Mini serie Raël: Il profeta degli extra terrestri - Mini serie La casa di Carta Berlino - Stagione 1 Un professore - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 1

La Top 10 delle serie TV più viste in Italia

Le novità della settimana sono Rick e Morty, One Day e Raël Il profeta degli extra terrestri. La serie TV da più tempo in Top 10 è Mare Fuori (con questa arriva a 30 settimane), che è rispuntato dopo tempo. Escludendo questa eccezione, La Casa di Carta Berlino (7 settimane) e Un inganno di troppo (6 settimane) sono i prodotti più apprezzati in Italia dell'ultimo periodo. Griselda resiste da tre settimane in prima posizione: vedremo per quanto a lungo rimarrà salda in cima alla classifica.