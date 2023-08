Homeworld 3: Blackbird Interactive ha licenziato 40 sviluppatori, incluso il game director

Un periodo difficile

Ce la farà Homeworld 3 ad arrivare sul mercato?

Proprio Duffy ha parlato in un post, sempre su LinkedIn, di un momento particolare per l'industria dei videogiochi, in cui anche gli studi affermati fanno fatica a sopravvivere. Il post è stato poi cancellato.

Duffy si era unito a Blackbird a gennaio 2022, dopo aver passato 24 anni dentro Relic Entertainment. Si tratta di uno sviluppatore di immensa esperienza nell'ambito degli strategici in temmpo reale, cui dobbiamo il primo Homeworld, Company of Heroes 2 ed Age of Empires IV.

Tra i licenziati di Blackbird spiccano anche il lead game designer Sean Storey, il senior software engineer Joseph Hurst, il design director Matthew Freedman e la concept artist Chloé G. Si tratta di figure di spicco, con ruoli chiave nel progetto.

Blackbird non ha annunciato pubblicamente i licenziamenti. Prima di questa decisione, lo studio contava circa trecento impiegati. Oltre che a Homeworld 3, Blackbird ha altri progetti in lavorazione o appena lanciati, come Hardspace: Shipbreaker, Minecraft Legends (sviluppato insieme a Mojang) e Earthless, quest'ultimo ancora non pubblicato. Homeworld 3 dovrebbe uscire a febbraio 2024, dopo numerosi rinvii.

Proprio ieri Mimimi aveva annunciato che non avrebbe sviluppato più videogiochi dopo Shadow Gambit, mentre qualche giorno fa era stata Bioware ad annunciare dei licenziamenti.