Lords of the Fallen, nuovo video da 14 minuti mostra esplorazione, combattimenti e un boss

Per i primi dodici minuti circa, il video gameplay di Lords of the Fallen mostra l'esplorazione di un'area densa di nemici. Il personaggio utilizza varie armi, come un arco e frecce, una sciabola con scudo e anche delle magie. Abbiamo da poco anche visto un video che ci mostra le tre scuole di magia che troveremo nell'avventura .

GameSpot USA ha pubblicato un nuovo video da 14 minuti dedicato a Lords of the Fallen , il gioco di ruolo d'azione in stile soulslike in arrivo il 13 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il video ci mostra l'area Fitzroy Gorge.

La boss fight del video di Lords of the Fallen

Lords of the Fallen

La parte più interessante è probabilmente la boss fight. Lo scontro avviene su un ponte e l'avversario è "Ruiner", un grosso guerriero armato di ascia e di scudo. La creatura umanoide ha corna e coda, oltre a spuntano sugli spallacci. I suoi poteri principali sono legati al fuoco, uno degli elementi di Lords of the Fallen che - di colpo in colpo - si applica anche al nostro personaggio.

Purtroppo non possiamo vedere la conclusione della battaglia, ma possiamo notare che il giocatore viene sconfitto ma risorge: si tratta di una delle peculiarità di Lords of the Fallen. Il mondo di gioco è diviso in due regni, uno della luce e uno delle ombre, e quando si perde la vita durante una bossfight è possibile rinascere nell'altro regno per continuare a combattere. Ovviamente un'ulteriore K.O. porta al classico game over con ricomparsa al checkpoint più vicino.