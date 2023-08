Warhammer 40.000: Space Marine 2, trailer gameplay esteso mostra tanta azione

L'editore Focus Entertainment e lo sviluppatore Saber Interactive hanno pubblicato un trailer di nove minuti di gameplay del gioco d'azione in terza persona Warhammer 40.000: Space Marine 2. Potete vedere il filmato poco sotto.

Ecco la descrizione fornita da Focus Entertainment: "L'Imperium sanguina. Sarete una lama nella mano dell'Imperatore? Continuate la storia del leggendario tenente degli Space Marine Titus - doppiato dalla star di Vikings e Taken, Clive Standen - e respingete la notte eterna nella nuova epica campagna di Warhammer 40.000: Space Marine 2, da soli con i compagni dell'IA o in cooperativa a tre giocatori! Scatenate un arsenale letale e incarnate l'incrollabile brutalità dei più grandi guerrieri dell'Imperatore per proteggere l'umanità dagli orrori indicibili della galassia, comprese le forze oscure del Caos! Presentati per la prima volta al Summer Game Fest, gli stregoneschi Mille Figli, Space Marine del Caos asserviti al Dio del Fato e della Mutazione, sono ora confermati nel gioco!".