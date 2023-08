Lords of the Fallen: un video presenta le tre categorie principali di magie

Un nuovo video di Lords of the Fallen pubblicato da IGN ci offre una panoramica di come funzioneranno gli incantesimi nel nuovo souls-like realizzato da Hexworks.

Dal filmato apprendiamo che esistono nel gioco tre scuole di magia, ovvero Umbral, Radiant e Rhogar, ognuna delle quali richiede dei catalizzatori differenti per essere utilizzate.

La scuola di Rhogar si basa sulla piromanzia e include incantesimi come palle infuocate e lanciafiamme, che scalano sulla statistica Infernal. Le magie Radiant invece presentano un gran numero di buff e incantesimi offensivi basati sui fulmini e scalano sull'attributo Radiance. La scuola di Umbral, infine, scala sia sull'attributo Rhogar che Radiance e include incantesimi di vario genere, all'apparenza più lenti nell'esecuzione rispetto alle altre due scuole ma dai danni maggiori.

Stando ai dettagli riportati nel filmato sarà possibile apprendere qualsiasi incantesimo utilizzato dai nemici all'interno del mondo di gioco. I giocatori avranno a disposizione anche incantesimi secondari come il gelo e il veleno, che possono essere applicati alle armi o utilizzati tramite oggetti.